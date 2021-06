Venezuela: Guaidò chiama il Paese a "ratifica" dell'accordo che apre dialogo col governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata, lo staff di Guaidò aveva annunciato il via a una missione internazionale alla ricerca di "sostegni" per "l'imminente" negoziato con il governo Maduro. "Una delegazione ha iniziato un giro internazionale che comincerà a Washington per sostenere riunioni di alto livello con l'amministrazione di Joe Biden e senatori tanto Democratici quando Repubblicani", recita una nota del Centro di comunicazione nazionale, profilo della presidenza "ad interim" del Venezuela, senza però specificare le date o l'agenda degli appuntamenti. La delegazione lavorerà per "coordinare appoggi e preparare tutto quanto necessario a fronte dell'imminente processo di trattativa integrale" promosso con "l'accordo di salvezza nazionale", lo strumento che Guaidò ha offerto per una nuova strategia di uscita dalla crisi politica. La delegazione - composta da "diversi leader politici e dirigenti della società civile" - è guidata dall'ex deputato Gerardo Blyde, che ha già partecipato ai colloqui preparatori accompagnati dal Regno di Norvegia. (segue) (Vec)