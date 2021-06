Roma: Figliomeni (Fd'I), regolamento botticelle viziato obbligherà cavalli a estate rovente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi anche il Consiglio di Stato, così come aveva fatto in primo grado il Tar del Lazio, ha sospeso il regolamento approvato dal Campidoglio grillino. Un regolamento che, come avevamo ampiamente previsto e denunciato nel corso dell'intervento in Aula Giulio Cesare, effettuato oramai sette mesi fa, non lasciava presagire un risultato diverso ossia che l'amministrazione, ogni volta che è chiamata ad essere valutata dalla Giustizia, viene sonoramente bocciata". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Oggi il Consiglio di Stato ha parlato di chiara violazione del codice della strada posta in essere dal Comune, con la maggioranza grillina che, invece di attivarsi con azioni mirate soprattutto presso le Istituzioni superiori, ha approvato un regolamento viziato senza trovare soluzioni adeguate e sicure per consentire alle botticelle di raggiungere i tre parchi e sostare in sicurezza durante le pause. Ecco il risultato della cura grillina della città con la conseguenza che i nostri amici cavalli, che lo ricordiamo sono degli esseri senzienti, trascorreranno un'altra estate bollente sulle strade di Roma con gravissimi rischi per la loro salute". (Com)