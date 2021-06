Perù: Fmi approva revisione programma Fcl da 11 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha espresso una valutazione positiva riguardo alla prosecuzione dell'accordo siglato con il Perù nel 2020 per una Linea di credito flessibile (Fcl) da 11 miliardi di dollari. È quanto afferma un documento emesso al termine della missione di revisione, dove gli esperti dell'Fmi il paese andino descrivono un "quadro macroeconomico sano" e "istituzioni solide". Nel documento si legge inoltre che "la confluenza di un sano regime mirato all'inflazione, un tasso di cambio flessibile, un quadro fiscale credibile con un debito pubblico molto basso, e una sana supervisione e regolamentazione del settore finanziario" hanno consentito al paese di mettere in atto "una risposta politica solida per mitigare l'impatto la pandemia pur mantenendo un forte accesso ai mercati internazionali dei capitali". Dopo la peggiore contrazione economica degli ultimi 30 anni dovuta alla pandemia Covid-19, l'Fmi prevede che l'attività economica in Perù riprenderà a crescere in linea con i progressi sulla vaccinazione. La previsione di crescita del Pil è dell'8,5 per cento nel 2021, con un ritorno al livello pre-pandemia entro il 2022, sostenuto dalla congiuntura dei prezzi delle commodities e da una ripresa della domanda interna. (Nys)