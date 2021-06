Ambiente: Fontana (M5s), su transizione mettere al centro benessere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo finalmente avviato un processo di Transizione che nei prossimi anni ci consentirà di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del 55 per cento. L'Italia potrebbe essere eletta al vertice globale dei Paesi con zero emissioni". Lo afferma Ilaria Fontana, sottosegretario di Stato al ministero della Transizione Ecologica, intervenuta quest' oggi al Forum "Ritorno al futuro: il mondo che verrà" tenutosi in presenza a Fiuggi. "Una transizione - chiarisce - che ponga al centro delle decisioni politiche il Benessere dei cittadini in modo equo e sostenibile, la cura della nostra casa comune e la tutela dell'ambiente". "L'epidemia ha dimostrato, molto chiaramente, uno stato di fragilità del nostro Paese. Per questo motivo dobbiamo assolutamente investire in una maggiore resilienza, cambiando gli stili di vita ed aumentando la qualità della vita delle persone. Penso - sottolinea - alla mobilità sostenibile che sta facendo passi da gigante, alla riqualificazione di edifici sempre più green, alla riconversione di aziende e al risanamento delle territori da bonificare", conclude.(Com)