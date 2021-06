Francia: sondaggio presidenziali 2022, giornalista Zemmour ha un "potenziale elettorale" del 18 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eric Zemmour, giornalista e opinionista francese noto per le sue controverse opinioni considerate spesso vicine all'estrema destra, ha un "potenziale elettorale" del 18 per cento dei consensi alle presidenziali del 2022. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Ifop e riportato dai media francesi. Il dato è in aumento di cinque punti rispetto ad un precedente sondaggio effettuato il mese scorso da un'altra inchiesta. Il 5 per cento dei francesi si dice "certamente" pronto a votare per Zemmour, mentre il 13 per cento lo dà per probabile. La presidente del Rassemblement National, Maine Le Pen, ha recentemente definito "molto radicali" le idee di Zemmour, che avrebbe una "visione pessimista" della Francia. (Frp)