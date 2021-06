Roma 2021: dal decoro a casa e lavoro, confronto tra i sette candidati alle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confronto in streaming tra i sette candidati del centrosinistra alle primarie per il sindaco per cui si vota domenica 20 giugno. Durante il dibattito, organizzato da Tutti per Roma, la candidata del Psi Cristina Grancio però ha avuto un problema di connessione internet e quindi ha risposto soltanto alla domanda di partenza. Nel corso del dibattito i candidati hanno tracciato, tra le altre cose, un ordine di priorità per la città. Potendo risolvere un problema nella Capitale semplicemente esprimendo un desiderio Roberto Gualtieri del Pd vorrebbe "liberare Roma dalla sporcizia e dai rifiuti" anche se "una priorità di Roma sono anche casa, lavoro e cura, quindi infrastrutture sociali e scuole sono fondamentali". Per Stefano Fassina di Sinistra per Roma "la priorità è il lavoro, il Comune di Roma deve aiutare chi non ha lavoro o ha un lavoro precario, chi è stato colpito dalla pandemia a risollevarsi. In questo, c'è il tema che mi è caro dell'edilizia popolare: il lavoro e la casa sono assolutamente le priorità e il sindaco deve mettersi a disposizione nel dialogo con la Regione e il Governo per questo". Giovanni Caudo, ex assessore della giunta Marino, realizzerebbe invece subito "un piano straordinario di edilizia scolastica. Bisogna fare in modo che le scuole siano il posto in cui formarsi nei banchi per essere poi cittadini. La scuola è tutto, i bambini e i ragazzi sono coloro che faranno il futuro della nostra città". Per Imma Battaglia, in campo per Liberare Roma, "vorrei che fosse restituita bellezza e dignità a questa città. Una città fruibile, pulita, culturalmente brillante e che offre lavoro. Una città che ci porta via dalla paura e depressione che abbiamo visto nella pandemia. Siamo certi che bisogna partire da una risposta alla pandemia". (segue) (Rer)