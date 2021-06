Roma 2021: dal decoro a casa e lavoro, confronto tra i sette candidati alle primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Paolo Ciani di Demos la priorità sarebbe "una pulizia straordinaria della città, tante cose che riguardano l'ordinaria amministrazione non lo sono nella nostra città - ha detto - e quindi inizierei con una pulizia minuta di strade, verde e luoghi pubblici". Per Cristina Grancio del Psi, invece, "bisogna mettere Roma nelle condizioni di ripartire: mettere in campo le forze su femminismo, socialismo ed ecologia. Mettere Roma nelle condizioni migliori per contrastare i cambiamenti climatici". Tobia Zevi dell'Osservatorio Roma puoi dirlo forte, invece, chiederebbe "di fare in modo che, tra cinque anni, se un ventenne vuole costruire il suo progetto di carriera in questa città possa farlo. Una città che penalizza i suoi giovani non punta sul suo futuro". Tra le opere che i candidati desidererebbero inaugurare invece Gualtieri ha scelto "tante scuole e asili nido", mentre Zevi vorrebbe tagliare il nastro "di una nuova piazza dei Cinquecento, una porta di Roma rinnovata e riqualificata". Ciani vorrebbe inaugurare Il museo della scienza "puntando sulla riqualificazione di un complesso dismesso", Caudo "luoghi di prossimità in ogni quartiere in cui mettere asili nido e scuole". Fassina vorrebbe inagurare "l'avvio dell'anello ferroviario, che consentirebbe un salto di qualità nel trasporto su ferro. Non vorrei invece inaugurare - ha sottolineato - l'autostrada a pedaggio Roma-Latina che significa moltiplicare l'afflusso di macchine in città". Infine Battaglia vorrebbe tagliare il nastro di "un nuovo sistema informativo del Comune di Roma e dei Municipi, perché tutte le idee senza un sistema dei dati, non portano alcuna efficienza e invece Roma deve diventare moderna". (Rer)