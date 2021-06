Roma 2021: Matone, peccato che in questa campagna elettorale nessuno parli di sociale e donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace che nessuno in questa campagna elettorale abbia ancora parlato di temi sociali, ma soprattutto delle donne. Nessuno. Sembra quasi che noi viviamo in una realtà perfetta. E invece no. Perché ci sono donne maltrattante, la situazione critica in cui versano le case di accoglienza è sotto gli occhi di tutti. E poi c'è la contraddizione interna che risiede nel fatto che Telefono Rosa debba pagare un affitto (rimasto invariato nonostante la crisi economica e sanitaria che stiamo vivendo) al Comune di Roma". Così in una nota Simonetta Matone, candidato prosindaco alle elezioni amministrative di Roma, nel corso della cerimonia di Telefono Rosa per la nomina di ambasciatori e ambasciatrici 2021 in cui ha consegnato il riconoscimento a Maria Latella, editorialista per il Messaggero, autrice e conduttrice per la tv (Skytg24) e per la radio (Radio24 Il Sole 24 Ore). "Io sono a fianco del Telefono Rosa da tanto tempo. Felice di poter essere qui oggi e di consegnare questo premio a Maria Latella, una tra le più grandi giornaliste italiane, dalla professionalità straordinaria e da sempre dalla parte delle donne. Maria è la prova che si può essere un modello vincente e positivo senza mai rinunciare a tutto ciò che e femminilità", conclude. (Com)