© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono date" per prevedere lo stop all'obbligo di mascherine all'aperto "ma c'è una data in cui chiederò un parere al Cts su questo, ed è domani. Domani inoltrerò una richiesta al Cts per chiedere formalmente se possiamo toglierci la mascherina all'aperto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa. (Rin)