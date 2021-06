Roma: assessore Turismo, onore aver partecipato al 185esimo anniversario fondazione bersaglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto l'onore di partecipare alle celebrazioni del 185° Anniversario della Fondazione del Corpo dei Bersaglieri, in rappresentanza della sindaca Virginia Raggi"- Così in un post Facebook l'assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale Veronica Tasciotti. Questa specialità dell'Arma di Fanteria dell'Esercito Italiano ha contribuito a tracciare la grande storia del nostro Paese, e si è conquistata un posto speciale nel cuore di tutti: da sempre l'immaginario collettivo associa alla figura del bersagliere la rapidità, l'efficienza, la tenacia. Li ringraziamo perché con il loro impegno, oltre confine e in patria, ci hanno fatto sentire la loro presenza forte e rassicurante: dall'Operazione strade sicure, così preziosa per la protezione dei cittadini, al supporto in termini di uomini e mezzi durante la pandemia e, più in generale, in occasione di eventi straordinari e calamità naturali - aggiunge -. Oggi abbiamo anche tagliato il nastro di alcune aree del Museo Storico dei Bersaglieri, recentemente riqualificate: questo Museo unico nel suo genere, valorizza un luogo simbolico dell'Unità di Italia. Da assessore al Turismo di Roma Capitale, mi complimento e li ringrazio anche per questo: regalano alla nostra città un'attrattiva in più, gratuita per cittadini e turisti che finalmente, dopo questo periodo delicato, tornano ad ammirare le meraviglie della Capitale", conclude.(Rer)