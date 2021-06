Energia: Starace (Enel), con metodo e investimenti in dieci anni possibile stop a deriva climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con organizzazione, metodo e i giusti investimenti si può ottenere, nei prossimi dieci anni, uno stop alla deriva climatica. Lo ha detto l'amministratore dellegato di Enel, Francesco Starace, intervenuto al foro di dialogo Spagna-Italia, in corso da oggi a Barcellona. "Grazie ala tecnologia di cui già disponiamo, se agiamo con decisione, organizzazione e se investiamo forte nei prossimi dieci anni, possiamo ottenere almeno uno stop ala deriva climatica", ha detto Starace. Al tempo stesso occorre procedere con l'innovazione", per mettere a disposizione "la tecnologia di cui ancora non disponiamo", per le fasi successive.(Spm)