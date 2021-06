Trasporto aereo: Lucena (Aena), sfida è rendere compatibile transizione energetica con desiderio di viaggiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande sfida tecnologica per il trasporto aereo, che è destinato a crescere ulteriormente, è come rendere compatibile l'inevitabile transizione energetica con il desiderio di tutti i cittadini del mondo di viaggiare. Lo ha dichiarato Maurici Lucena, presidente di Aena, società che gestisce i 46 principali aeroporti spagnoli, nel corso del suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia in corso a Barcellona. Secondo il presidente di Aena, i diritti di emissione (imposta addizionale sui biglietti aerei, sul carburante, la proibizione dei voli che possono essere coperti per via ferroviaria entro due ore e mezza) saranno sempre più costosi. Tuttavia, Lucena si è detto "ottimista" evidenziando che l'aviazione, storicamente, negli ultimi 100 anni, dal punto di vista tecnologico ha superato "tutte le sfide che ha avuto davanti" in termini di distanza, velocità, sicurezza. Per questo motivo la transizione ecologica sarà rapida anche in questo settore con aerei meno inquinanti grazie anche ai massicci investimenti del pubblico e del privato (citando l'esempio dei biocombustibili e a medio termine gli aerei che funzioneranno ad idrogeno). Aena ha approvato recentemente un piano d'azione climatica tra i cui obiettivi spicca la neutralità climatica dei suoi aeroporti entro il 2040. (Spm)