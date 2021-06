Indonesia: governo valuta il salvataggio della compagnia di bandiera Garuda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia sta valutando di chiudere o rifinanziare la sua compagnia aerea di bandiera, Garuda Indonesia. Come riporta il quotidiano “The Straits Times”, il ministero delle Imprese ha recentemente presentato quattro diversi piani per il mantenimento o la liquidazione della società di volo. L'amministratore delegato di Garuda, Irfan Setiaputra, ha rivelato che la società sta valutando di “tagliare la sua flotta del 50 per cento, ridurre il personale e vendere asset”. Secondo Ciptadana Sekuritas Asia, una società di ricerche finanziarie indonesiana, “le entrate di Garuda potrebbero essere crollate di 2,24 miliardi di dollari l'anno scorso, rispetto ai 4,57 miliardi di dollari dell'anno precedente”. La compagnia aerea, tuttavia, non ha ancora pubblicato i risultati finanziari completi per il 2020. "Questo è un problema profondamente radicato, e potremmo semplicemente lasciare che sia il settore privato a volare, o invitare operatori stranieri come Emirates", ha detto un alto funzionario del governo. Alcuni deputati dei partiti di governo e di opposizione, invece, hanno esortato il governo a salvare Garuda, definendolo "l'epicentro dell'industria aeronautica indonesiana". (Fim)