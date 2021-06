Italia-Cina: Lazio, martedì incontro virtuale sulle opportunità del Zhongguancun Forum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’iniziativa sarà lanciata anche la competizione “100 Best Industrial Innovations For International Technology Transfer”, che vedrà la partecipazione di numerose Pmi, startup e spin-off innovativi provenienti da vari Paesi, i cui progetti saranno valutati da esperti di settore. La partecipazione è a carattere gratuito, e si rivolge a startup e Pmi interessate a percorsi di internazionalizzazione ed operanti nei seguenti settori: Intelligenza artificiale e produzione intelligente, biotecnologia, conservazione dell'energia, protezione dell'ambiente e innovazione verde, trasporti intelligenti e tecnologie della comunicazione. Per partecipare al digital è gradita la registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=363. (Res)