Russia: Nato deplora decisione Mosca di recedere da Trattato cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Nord Atlantico deplora "profondamente la notifica da parte della Russia della sua decisione di recedere dal Trattato sui cieli aperti, un importante strumento giuridicamente vincolante che contribuisce alla trasparenza, alla sicurezza, alla stabilità e alla fiducia reciproca nell'area euro-atlantica". E' quanto si legge in una dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico che ha spiegato che "la Russia si è rifiutata per molti anni di rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del Trattato sui cieli aperti, tra l'altro imponendo restrizioni di volo non conformi sulla regione di Kaliningrad e vicino al confine con la Georgia". "Abbiamo ripetutamente invitato la Russia a tornare alla piena conformità con il Trattato e abbiamo adottato molteplici misure, anche durante la 4a Conferenza di revisione del Trattato sui cieli aperti, per risolvere in modo costruttivo le questioni in sospeso in materia di conformità. La Russia invece non è riuscita a impegnarsi in modo costruttivo e non ha preso provvedimenti per tornare alla piena conformità. Gli Stati Uniti hanno citato il rifiuto della Russia di conformarsi pienamente come un fattore significativo nella sua decisione di recedere dal Trattato nel novembre 2020, in conformità con le sue disposizioni. Condividiamo le preoccupazioni cui gli Stati Uniti hanno fatto riferimento nella loro decisione", si legge nella dichiarazione. (segue) (Beb)