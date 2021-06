Mediterraneo orientale: Erdogan, lavorare per garantire cooperazione anziché confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fonti energetiche presenti nel Mediterraneo orientale dovrebbero portare alla cooperazione tra i Paesi della regione invece che a un confronto. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intervenendo oggi al Forum diplomatico di Antalya. “Le parti coinvolte – ha dichiarato Erdogan – dovrebbero lavorare affinché queste risorse conducano alla cooperazione invece che al confronto”. La Turchia ha avviato negli ultimi anni uno scontro con Grecia e Cipro per il controllo delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale, contestando le rivendicazioni sui confini marittimi di Atene e Nicosia e inviando navi per l’esplorazione petrolifera in acque greche e cipriote scortate da assetti della Marina militare. La Turchia, che vanta la costa più lunga del Mediterraneo orientale, contesta le rivendicazioni della Grecia e di Cipro ritenendole una violazione dei diritti sovrani della Turchia e della Repubblica turca di Cipro del Nord e Ankara. (segue) (Tua)