Mediterraneo orientale: Erdogan, lavorare per garantire cooperazione anziché confronto (2)

- Nel discorso pronunciato ad Antalya, Erdogan ha anche sottolineato che la Turchia avvierà prossimamente una serie di iniziative volte a rafforzare la cooperazione nel continente africano, in America latina e in Asia. "Credo che il Forum diplomatico i trasformerà in un luogo in cui il cuore della diplomazia globale batte all’unisono”, ha affermato Erdogan, secondo la sfera della diplomazia si è ampliata con la crescente globalizzazione e i recenti sviluppi nei settori della tecnologia della comunicazione. “Oggi, quando si dice diplomazia, non si parla solo di incontri a porte chiuse tra funzionari statali e governativi, ma anche a lavori svolti in un ampio raggio: diplomazia culturale, del turismo, del commercio e digitale”, ha dichiarato Erdogan. (segue) (Tua)