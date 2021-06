Mediterraneo orientale: Erdogan, lavorare per garantire cooperazione anziché confronto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia e Turchia concordano sull'esigenza di non avere nel 2021 lo stesso livello di tensioni avuto nel 2020, ha affermato nei giorni scorsi la portavoce del governo di Atene, Aristotelia Peloni, commentando l'incontro di lunedì a Bruxelles, a margine del summit Nato, tra il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Entrambi hanno concordato che è stato positivo che c'è stato un contatto diretto tra di loro nonostante le posizioni diametralmente opposte tra i due Paesi su una serie di questioni", ha dichiarato la portavoce. In base alla sua ricostruzione dell'incontro, Mitsotakis e Erdogan hanno concordato che è positiva l'attivazione dei canali di comunicazione e l'adozione dell'agenda positiva fondata su 25 punti. "Mitsotakis ha sottolineato che Grecia e Turchia possono lavorare insieme per rispondere al sfida migratoria", ha aggiunto la portavoce ellenica. (segue) (Tua)