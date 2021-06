Mediterraneo orientale: Erdogan, lavorare per garantire cooperazione anziché confronto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti governative greche hanno parlato di un incontro svoltosi in un clima positivo fra il premier ellenico Mitsotakis e il presidente turco Erdogan, a margine del vertice Nato. Le stesse fonti, come riferisce il quotidiano "Kathimerini", hanno in genere notato che "il ghiaccio si è rotto" nell'incontro di 50 minuti e che i due leader hanno concordato "di lasciarsi alle spalle la tensione del 2020, nonostante i disaccordi molto importanti che esistono". Mitsotakis e Erdogan avrebbero convenuto di evitare sfide che potrebbero portare a "situazioni difficili". La parte greca, secondo le stesse fonti, ha tutte le intenzioni di portare avanti l'agenda positiva che è stata recentemente formulata congiuntamente dai rappresentanti diplomatici dei due Paesi. Allo stesso tempo, i colloqui sulle differenze tra Grecia e Turchia, con in primo piano la questione della delimitazione delle zone marittime, devono continuare nell'ambito del diritto internazionale. Inoltre, è stata sollevata la questione dei rifugiati, in cui la Grecia è disposta a collaborare con la Turchia, nella misura in cui sfide come quelle verificatesi a Evros nel marzo 2020 non si ripetano. (Tua)