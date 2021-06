Etiopia: Borrell, bene sforzi per elezioni democratiche, preoccupazione per violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea elogia gli sforzi dispiegati in Etiopia per le prossime elezioni e accoglie con favore l'impegno pubblico del governo etiope a tenere elezioni democratiche e pacifiche. Tuttavia, si rammarica dell'impossibilità di inviare una missione di osservazione elettorale ed è preoccupata per i livelli di violenza nel PAese. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, a nome dell'Ue. "Il 21 giugno la maggioranza degli elettori etiopi sarà invitata a partecipare alle elezioni. Alcuni collegi elettorali voteranno in una fase successiva, in parte a causa di problemi di sicurezza e logistici. L'Unione europea prende atto di questo importante passo e ricorda il diritto democratico fondamentale di tutti i cittadini etiopi di poter votare, ovunque nel Paese", ha dichiarato. (segue) (Beb)