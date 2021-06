Etiopia: Borrell, bene sforzi per elezioni democratiche, preoccupazione per violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consapevole dell'importanza di queste elezioni per la transizione politica in Etiopia, l'Ue ha sostenuto il processo elettorale e il lavoro del Comitato elettorale nazionale etiope (Nebe). L'Ue elogia gli sforzi dispiegati dal personale Nebe in tutto il Paese e accoglie con favore l'impegno pubblico del governo etiope a tenere elezioni democratiche e pacifiche. Tuttavia, l'Ue si rammarica dell'impossibilità di inviare una missione di osservazione elettorale", ha aggiunto Borrell. "L'Etiopia resta in una situazione interna complessa. Preoccupata per le violenze in corso in tutto il Paese, le violazioni dei diritti umani e le tensioni politiche, le vessazioni nei confronti degli operatori dei media e dei membri dell'opposizione detenuti, l'Ue invita il governo e le autorità locali e regionali a garantire un processo trasparente e sicuro, per garantire la partecipazione libera ed equa di tutti i partiti politici e candidati in corsa, per facilitare la partecipazione di tutti i cittadini, per garantire la libertà di stampa e di espressione, nonché la sicurezza dei giornalisti, degli altri operatori dei media e degli osservatori elettorali e per fornire pieno supporto logistico e amministrativo alle Nebe. (segue) (Beb)