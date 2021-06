Russia: governo approva rinvio di un anno applicazione dei requisiti della legge Jarovaja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori di telecomunicazioni e i provider Internet in Russia hanno ottenuto un rinvio di un anno per soddisfare i requisiti della cosiddetta legge Jarovaja, sulla sicurezza delle comunicazioni sul web. Il relativo decreto è stato firmato dal primo ministro russo, Mikhail Mishustin. La legge prevede un aumento del 15 per cento della capacità di stoccaggio dei dati di traffico degli utenti. L'ufficio stampa del governo ha affermato che la decisione è stata adottata per contribuire a ridurre l'onere per i partecipanti al mercato. Gli operatori potranno utilizzare i fondi svincolati per aggiornare ed espandere le capacità delle reti di comunicazione. Secondo la legge Jarovaja, gli operatori di telecomunicazioni da luglio 2018 devono archiviare informazioni sul contenuto delle conversazioni e dei messaggi di testo degli utenti per sei mesi e da ottobre 2018 devono conservare il traffico Internet degli utenti per 30 giorni, quindi aumentare la capacità di stoccaggio per i successivi cinque anni del 15 per cento annuo. Il rinvio di un anno degli adempimenti di legge è inserito nel Piano di rilancio economico del governo. (Rum)