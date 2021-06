Covid: Stati Uniti sconsigliano viaggi in Cile, alto rischio di contrarre il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio degli affari consolari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti "sconsiglia" di viaggiare in Cile a causa dell'alto livello di casi di coronavirus registrati nel Paese latinoamericano, che lo colloca al livello di allerta 4. E' quanto si legge in una nota ufficiale dove le autorità statunitensi raccomandano ai loro cittadini di evitare di recarsi in territorio cileno a causa della possibilità di essere contagiati. Nel comunicato si citano inoltre anche le proteste registrate periodicamente a Santiago e in altre città. Secondo gli Usa in caso di viaggio in Cile, "il rischio di contrarre il coronavirus e sviluppare sintomi gravi può essere inferiore se si è completamente vaccinati con un vaccino autorizzato dalla Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti". Per quanto riguarda le manifestazioni, l'Ufficio per gli affari consolari ha indicato che queste "possono avvenire con poco o nessun preavviso e, spesso, causare interruzioni nei trasporti pubblici, compresa la metropolitana di Santiago". (segue) (Abu)