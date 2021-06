Covid: Stati Uniti sconsigliano viaggi in Cile, alto rischio di contrarre il virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa il ministero della Salute del Cile ha decretato il ritorno alla quarantena totale degli oltre otto milioni di abitanti della Regione metropolitana della capitale Santiago a causa dell'aumento dei casi di nuovo coronavirus. Oltre alla capitale la serrata include anche altri sette municipi nelle regioni di Valparaiso, O'Higgins, El Maule e Los Lagos. In totale si tratta di un'area dove risiede circa il 58 per cento della popolazione complessiva del Paese. "Nonostante nell'ultima settimana abbiamo assistito a un rallentamento della progressione dei contagi ci preoccupano i numeri della Regione Metropolitana, che è l'area più densamente popolata", ha dichiarato la vice ministra della Salute, Paula Daza. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.770 contagi e 119 decessi e un livello di occupazione delle terapie intensive del 96 per cento. Dall'inizio della pandemia il numero totale di casi è di 1.505.001, mentre i decessi sono 31.259. (segue) (Abu)