Covid: Stati Uniti sconsigliano viaggi in Cile, alto rischio di contrarre il virus (3)

- Il livello di contagi e decessi si mantiene alto nonostante la campagna di immunizzazione abbia ormai raggiunto quasi il 75 per cento della popolazione obiettivo con una dose, ed il 57 per cento con le due dosi. La vaccinazione di massa è iniziata in Cile nel febbraio 2020 ed è basata soprattutto sul farmaco prodotto dal laboratorio cinese Sinovac (14,8 milioni di dosi contro 3,2 di Pfizer). Secondo uno studio condotto dalle autorità cilene lo scorso aprile il prodotto della SinoVac è risultato efficace all’85 per cento nella prevenzione dei ricoveri in ospedale e all’80 per cento in quella dei decessi. Nello specifico, i pazienti che hanno ricevuto la prima dose, hanno una probabilità di non avere sintomi pari al 16,13 per cento (valore che aumenta in una finestra compresa tra il 14,3 e il 17,92 per cento dopo due settimane). (segue) (Abu)