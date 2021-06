Covid: Stati Uniti sconsigliano viaggi in Cile, alto rischio di contrarre il virus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo aver eseguito il richiamo, la percentuale sale al 66,96 per cento, e in una finestra tra il 65,28 e il 68,55 per cento 14 giorni dopo. Il tasso di minore ospedalizzazione è pari al 35,65 per cento dopo la prima dose (dal 32,13 al 38,99 per cento dopo due settimane) e dell’84,84 per cento dopo la seconda (dall’82,52 all’86,85 per cento). Dopo la prima inoculazione il vaccino mostra di evitare il 40,23 per cento dei decessi (dal 32,63 al 46,97 per cento dopo le prime due settimane) e dopo il secondo si sale all’80,44, e tra il 73,16 e l’85,75 per cento a 14 giorni dall’iniezione. I dati sono stati costruiti sull’analisi di circa dieci milioni di persone vaccinate. (Abu)