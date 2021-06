Milano: Sala, giusto chiedere che sindaco e vertici A2a relazionino su blackout

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è giusto. A quelli che chiedono le dimissioni dei vertici di A2a rispondo che, a parte che si dovrebbe dimettere metà della politica, ma non è questo il metodo. Chiedere di relazionare della situazione è assolutamente giusto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la mozione del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato che ha chiesto al sindaco di intervenire in consiglio comunale per spiegare le ragioni dei blackout in città e di fare intervenire i vertici di A2a in Commissione Partecipate per illustrare quali siano gli interventi che intendono mettere in campo per risolvere i problemi. (Rem)