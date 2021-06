Etiopia: governo contro ministro Esteri finlandese, dichiarazioni su genocidio nel Tigrè "inaccettabili e oltraggiose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha seccamente respinto le accuse del ministro degli Esteri finlandese, Pekka Haavisto, che in un intervento al Parlamento europeo lo scorso 15 giugno 2021 in relazione alla sua recente visita in Etiopia in qualità di inviato speciale dell’Unione europea per la crisi nel Tigrè ha denunciato di essere a conoscenza di un "genocidio" in atto nella regione in conflitto. "Le accuse fatte da Haavisto nel suo briefing sono chiare indicazioni del desiderio di fondo dell'inviato speciale di danneggiare il governo etiope e di cercare di facilitare interventi ingiustificati attraverso disinformazione e bugie oltraggiose", si legge in un comunicato dell'ufficio del governo. "In particolare, le dichiarazioni ridicole di Haavisto mostrano chiaramente una mancanza di contesto e di comprensione dell'Etiopia. Indubbiamente, la sua sicurezza nel rivendicare una comprensione sfumata del Paese e della sua gente, nonché delle circostanze attuali derivanti da due brevi visite in Etiopia, non solo è imperfetta, ma sa anche di una mentalità coloniale che si annida ancora nelle menti di persone rette come lui", prosegue la dichiarazione. (segue) (Res)