Etiopia: governo contro ministro Esteri finlandese, dichiarazioni su genocidio nel Tigrè "inaccettabili e oltraggiose" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, il governo etiope respinge le dichiarazioni "ostili" del ministro finlandese per ciò che concerne il dialogo da avviare con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), ricordando che si tratta di un gruppo dichiarato terrorista dalla Camera dei rappresentanti del popolo in un processo costituzionale, e per quanto riguarda il cessate il fuoco, sostenendo che quella in corso nel Tigrè sia "un'operazione per garantire che una cellula terroristica deponga le armi e smetta di provocare il caos nel Paese". Inoltre, sulle accuse di scarsa trasparenza e regolarità nel processo elettorale in vista delle elezioni parlamentari, il governo etiope ha tenuto a sottolineare che milioni di etiopi si recheranno alle urne il prossimo 21 giugno e che "sminuire questo processo democratico che assicura la volontà e le aspirazioni degli etiopi è ingiustificato". Infine, Addis Abeba respinge le accuse secondo cui gli agricoltori nel Tigrè sarebbero impossibilitati a coltivare nella stagione del raccolto, con il rischio che ciò comporti un'imminente carestia, sostenendo che Haavisto "non riconosca gli sforzi in corso in collaborazione con partner internazionali come la Fao per preparare gli agricoltori della regione del Tigrè alla prossima stagione di semina attraverso la distribuzione di fertilizzanti, semi e sostituti di attrezzature agricole". (segue) (Res)