Etiopia: governo contro ministro Esteri finlandese, dichiarazioni su genocidio nel Tigrè "inaccettabili e oltraggiose" (3)

- Secondo la dichiarazione, inoltre, affermare davanti al Parlamento europeo che la leadership federale etiope avrebbe condiviso con lui l'intenzione di voler "spazzare via i tigrini per 100 anni" è una completa invenzione. "È assolutamente irresponsabile, oltraggioso e poco diplomatico. È un peccato che questo venga spacciato con il pretesto di preoccupazione umanitaria per il nostro popolo, ma ciò che è assolutamente evidente è un tono coloniale e una superiorità che il popolo e il governo etiopi non accetteranno mai. Ecco perché il governo etiope trova difficile accettare d'ora in poi Haavisto come intermediario credibile nelle nostre relazioni con l'Ue", si legge nella nota. "Anche se il governo etiope desidera ribadire ancora una volta il suo impegno a continuare a collaborare con l'Ue, è assolutamente importante che l'Ue consideri la scelta di un interlocutore imparziale dotato di profonda ingenuità e comprensione, che si astenga da espressioni insensibili e si impegni in modo positivo e costruttivo nell'aiutare ad affrontare il problema sfide prevalenti", conclude la dichiarazione. (Res)