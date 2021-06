Vaccini: Astuti (Pd), dire che la Lombardia sarà prima regione con immunità di gregge è una forzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale anti Covid in Lombardia sta procedendo bene, “ma è troppo presto per dedurre che sarà la prima regione a raggiungere l'immunità di gregge” sottolinea il consigliere regionale in Lombardia e capodelegazione del Pd in commissione sanità Samuele Astuti commentando in una nota i dati presentati oggi dalla vicepresidente regionale Letizia Moratti. "I dati della campagna vaccinale sono senz'altro buoni - commenta Astuti - ma non da record, sostanzialmente in linea con quelli delle altre regioni. Trarre la conclusione che la Lombardia raggiungerà per prima l'immunità di gregge entro agosto è una forzatura. Moratti e Bertolaso fanno da mesi promesse che poi non sono mantenute, ingaggiando di fatto una gara, non richiesta, con le altre regioni”. “Verso i lombardi serve trasparenza ed onestà. Dopo quasi due anni drammatici non meritano di essere illusi ancora una volta" conclude Astuti(Com)