Spagna-Italia: Sanchez, insieme siamo più forti ed abbiamo maggiore influenza in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna insieme "sono più forti" e hanno maggiore influenza per mettere sul tavolo importanti questioni di interesse comune. Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento al 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia in corso oggi a Barcellona. "È difficile trovare tanta continuità nelle relazioni tra i due Paesi", ha aggiunto Sanchez, evidenziando come quella di oggi è una nuova occasione per scambiare idee ed opinioni. "Sono convinto che negli anni futuri queste relazioni si rafforzeranno ulteriormente per lo stesso sguardo che abbiamo rispetto alle sfide del futuro", ha evidenziato il premier spagnolo. Se l'asse franco-tedesco è considerato "il polmone dell'Europa che soffia aria verso il progresso dell'Ue", l'alleanza tra Italia e Spagna "può essere considerata il cuore del progetto europeo", ha rimarcato Sanchez, ricordando che l'accordo sui fondi Next Generation Eu "oggi non sarebbe una realtà senza il contributo dei due governi". Nel corso del suo intervento Sanchez ha lodato il presidente del Consiglio Mario Draghi. "E' un onore poter condividere questa tribuna con un grande europeista ed un maestro in molti settori. Devo dire senza vergogna e senza andare contro la discrezione dei Consigli europei che quando Draghi prende la parola, tutti rimaniamo zitti ed ascoltiamo. Questo non succede sempre, con lui sì", ha affermato. (Spm)