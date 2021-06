Covid: Draghi, Italia e Spagna Paesi europei più colpiti da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna sono stati i due Paesi europei più colpiti dall’emergenza sanitaria, con rispettivamente 2 mila e 1.700 morti per Covid-19 ogni milione di persone. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. “I nostri Paesi condividono molti problemi, che devono essere affrontati”, ha detto Draghi, secondo cui “la crisi sanitaria si è aggiunta alle fragilità economiche, sociali e ambientali che ci accomunano”. I mercati dei due Paesi, ha proseguito, “del lavoro troppo spesso escludono i più deboli, soprattutto donne e giovani. In Spagna, il tasso di disoccupazione per chi ha tra 15 e 24 anni è più del doppio che in Ue. In Italia, quasi il 30 per cento dei giovani non lavora e non è iscritto a nessun corso di studio o di formazione”, ha dichiarato il capo del governo. “In entrambi i nostri Paesi, la differenza nel tasso di disoccupazione tra donne e uomini è maggiore della media europea. E condividiamo molte vulnerabilità al cambiamento climatico, come il rischio di ondate di calore e siccità, o quello di erosioni e alluvioni, soprattutto nelle zone costiere”, ha aggiunto Draghi. (Spm)