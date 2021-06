Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di ricerca scientifica Butantan, legato al governo dello stato di San Paolo, in Brasile, ha consegnato al ministero della Salute 2,2 milioni di dosi di vaccino anti-covid sviluppato dalla farmaceutica cinese Sinovac. Si tratta della terza consegna dopo una lunga interruzione della produzione imposta per esaurimento scorte del principio attivo lo scorso 14 maggio. La produzione era ripresa solo dopo l'arrivo, lo scorso 25 maggio, di un nuovo lotto da oltre 3.000 litri di principio attivo dell'immunizzante inviato dalla Cina, utile alla produzione di oltre 5 milioni di dosi del vaccino. Tuttavia a causa della mancanza di nuove forniture di principio attivo il Butantan ha nuovamente fermato la produzione di vaccini. In tutto, dal 17 gennaio, data di inizio delle consegne, sono state invite 52 milioni di dosi di vaccino. (segue) (Brb)