Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (2)

- La produzione riprenderà dopo l'arrivo di una nuova partita da circa 6.000 litri di principio attivo attesa in Brasile entro il prossimo 28 giugno. Nonostante il nuovo stop, il governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, ha confermato che entro settembre saranno consegnate le restanti 48 milioni di dosi di vaccino. La partita di principio attivo rimasta bloccata in Cina per alcune settimane rientra nel secondo accordo di fornitura stipulato tra le parti, che prevede complessivamente il confezionamento di 54 milioni di dosi entro il 30 agosto, portando la fornitura complessiva a un totale di 100 milioni di unità. (segue) (Brb)