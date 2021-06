Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento l'Agenzia nazionale della vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha concesso l'approvazione in via definitiva a due vaccini contro il nuovo coronavirus. Il primo è il vaccino sviluppato dalla società farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca in collaborazione con l'università britannica di Oxford. Il vaccino AstraZeneca è già distribuito in Brasile grazie a un accordo che permette al laboratorio della Fondazione Osvaldo Cruz (Fiocruz) di confezionare il principio attivo prodotto in India dal Serum Institute. C'e poi il farmaco prodotto da Pfizer. La casa statunitense aveva fatto domanda a inizio dicembre 2020, scartando l'ipotesi di presentare una domanda per uso in emergenza, strada più rapida per arrivare a commercializzare il prodotto nel paese. Una scelta che Pfizer motivava denunciando "dubbi sul processo" dell'iter, e, in particolare, "sulle difficoltà nella guida alla presentazione per l'uso in emergenza". (segue) (Brb)