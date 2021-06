Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia ha inoltre concesso l'uso in emergenza al vaccino CoronaVac, sviluppato dalla farmaceutica cinese SinoVac e prodotto in Brasile grazie alla partecipazione dall'Istituto Butantan, e al vaccino monodose Johnson&Johnson, di cui sono attese dosi entro la fine di giugno. Più delicata la situazione relativa allo Sputnik V, cui Anvisa non ha concesso ancora il via libera all'uso, neanche in emergenza, per mancanza della documentazione idonea. A inizio maggio però l'agenzia sanitaria ha deciso di autorizzare in via eccezionale l'importazione di uno stock di dosi del farmaco prodotto dall'istituto Gamaleya, ma a determinate condizioni: è previsto l'ingresso di quantitativi di dosi pari all'uno per cento della popolazione di ciascuno stato del Brasile che ne ha fatto richiesta: Bahia, Maranhao, Sergipe, Cearà, Pernambuco e Piauì. Analogo provvedimento è stato preso per il caso dei vaccini Covaxin, con il disco verde all'importazione di quattro milioni di dosi. (segue) (Brb)