Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (5)

- Il 16 giugno inoltre, Anvisa ha concesso l'autorizzazione all'importazione del vaccino anti-covid Sputnik V, sviluppato l'istituto di ricerca Gamaleya grazie al finanziamento del Fondo di investimenti diretti russo (Rdif), da parte degli stati brasiliani di Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondonia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Nella delibera sono state autorizzate quantità ridotte di dosi da importare per la vaccinazione, pari all'1 per cento della popolazione di ciascuno stato, che consentiranno un adeguato monitoraggio degli effetti collaterali e un'azione immediata da parte dell'Anvisa qualora necessario. In particolare a Rio Grande do Norte arriveranno 71.000 dosi, a Mato Grosso 71.000, a Rondonia 36.000, a Parà 174.000, ad Amapá 17.000 dosi a Paraíba 81.000 dosi e a Goiás 142.000 dosi. (segue) (Brb)