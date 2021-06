Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come stabilito in una decisione analoga dello scorso 4 giugno che ha riguardato gli stati di Bahia (300.000 dosi), Maranhao (141.000 dosi), Sergipe (46.000 dosi), Ceará (183.000 dosi), Pernambuco (192.00 dosi) e Piauí (66.000 dosi), anche in questo caso l'importazione dovrebbe avvenire in rispetto di particolari condizioni. Principalmente viene richiesto che il vaccino debba essere utilizzato per l'immunizzazione di individui adulti sani e che tutti i lotti vengano distribuiti dopo un'ulteriore approvazione da parte dell'Istituto nazionale per il controllo di qualità in sanità (Incqs). Inoltre, Anvisa ha imposto l'invio di rapporti periodici sulla valutazione rischio-beneficio del vaccino. L'immunizzante deve essere utilizzato in condizioni controllate con la conduzione di uno studio di efficacia concordato con l'Anvisa. L'agenzia potrà inoltre, in qualsiasi momento, sospendere l'importazione, la distribuzione e l'uso dei vaccini importati. (segue) (Brb)