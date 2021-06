Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ultimo il ministero della Salute del Brasile ha firmato un compromesso per l'acquisto di 60 milioni di dosi del vaccino anti-Covid, Convidicia (Ad5-nCoV), sviluppato dall'industria farmaceutica cinese CanSino. Il documento, in cui si identifica la società brasilana Belcher Farmaceutica come intermediario locale, è stato firmato dal sottosegretario alla Vigilanza sanitaria del ministero, Arnaldo Medeiros. Le consegne sono previste per il terzo e quarto trimestre di quest'anno. Il prezzo negoziato per singola dose è di 17 dollari. "Questa lettera di intenti è un punto di partenza per future trattative e non ci vincola nell'acquisto di questi vaccini, poiché l'acquisizione dipenderà dalle condizioni presentate all'atto della trattativa finale", sostiene il ministero nel documento. (segue) (Brb)