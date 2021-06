Brasile: Butantan consegna 2,2 milioni di dosi di vaccino SinoVac e ferma la produzione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino della CanSino offre un vantaggio rispetto alla maggior parte degli altri vaccini applicati in Brasile dal momento che prevede la somministrazione di una sola dose. Il vaccino è efficace al 65 per cento contro il contagio di Covid-19 e si stima che prevenga il 90 per cento dallo sviluppare gravi sintomi. L'immunizzante utilizza adenovirus umano non replicante, una tecnologia simile a Sputnik V. La Cina ha autorizzato l'uso dell'immunizzante a febbraio di quest'anno ed è inoltre autorizzato per l'uso di emergenza in Cile, Ungheria, Messico, Moldavia, Pakistan e Argentina. L Anvisa non ha ancora approvato l'uso emergenziale del vaccino CanSino nel paese. La richiesta e la documentazione necessari sono stati depositati lo scorso 19 maggio. (segue) (Brb)