Spagna-Italia: Draghi, condividiamo stessa visione del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Spagna condividono la stessa visione del futuro. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. "Intendiamo rafforzare il modello sociale europeo, per renderlo all’altezza delle sfide dei nostri tempi. La ripresa economica dalla pandemia non deve essere soltanto rapida, ma anche giusta e duratura", ha detto Draghi. "Dopo la crisi sanitaria, Italia e Spagna hanno l’opportunità di costruire società più sostenibili, più innovative e più eque. Possiamo e dobbiamo farlo insieme", ha concluso il presidente del Consiglio. (Spm)