Ue: Draghi, per transizione digitale Italia stanzia oltre un quarto dei fondi del Next Generation Eu

- Per la transizione digitale, il Piano di ripresa italiano “stanzia oltre un quarto dei fondi del programma Next Generation Eu". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al 18mo Foro di dialogo italo-spagnolo in corso da oggi a Barcellona. "Intendiamo aumentare la produttività e l'innovazione, e colmare i divari territoriali esistenti. Investiamo oltre 7 miliardi per offrire a famiglie, imprese, scuole e ospedali in tutto il Paese una connettività ad alta velocità”, ha detto Draghi. “Digitalizziamo, poi, i servizi della pubblica amministrazione e mettiamo in sicurezza i dati, con la prima strategia nazionale di migrazione al cloud. Snelliamo le procedure amministrative e rafforziamo l’identità digitale. Potenziamo il Fascicolo sanitario elettronico, come strumento fondamentale per l'erogazione dei servizi sanitari digitali”, ha affermato il premier. L’impegno dell’Italia su questo tema, “e in particolare sulla connettività, è massimo”, ha proseguito Draghi, auspicando che ci sia una pronta e profonda collaborazione tra la Commissione Europea e i governi, tema anche del bilaterale con Sanchez. “La discussione sulle città è importante per entrambi i nostri Paesi. I centri urbani sono determinanti per portare a termine entrambe le transizioni. A livello globale, le città consumano circa quattro quinti dell’energia mondiale e producono più del 60 per cento delle emissioni di gas serra”, ha sottolineato Draghi, ricordando come esse siano anche “terreno fertile per tecnologia e innovazione”. (segue) (Spm)