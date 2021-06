Russia: Covid, vaccinazione obbligatoria introdotta anche a Tula e Leningrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus è stata introdotta, dopo Mosca, anche nelle regioni di Tula e Leningrado. Ad annunciarlo rispettivamente l'amministrazione regionale di Leningrado la presidente dell'Agenzia russa per la tutela del consumatore, Rospotrebnadzor, Anna Popova. Nella regione di Leningrado, le autorità hanno ordinato di vaccinare contro il coronavirus almeno l'80 per cento dei dipendenti nel settore dei servizi e delle agenzie governative, entro il primo settembre. Nella regione di Tula è stata introdotta invece la vaccinazione obbligatoria per i gruppi a rischio. Il primo ente territoriale ad annunciare, il 16 giugno, l'obbligo di vaccinazione per determinate categorie è stata la capitale, seguita dalle regione di Mosca, Kuzbass e Sakhalin.(Rum)