- "Congratulazioni ad Antonio Guterres per la sua rielezione a segretario generale delle Nazioni Unite". E' quanto si legge in un tweet della presidenza del Consiglio che aggiunge: "L'Italia è lieta di poter continuare a collaborare con lei e le Nazioni Unite per affrontare le sfide globali tramite il multilateralismo e la cooperazione internazionale". (Rin)