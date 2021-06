Roma 2021: si alzano i toni a sinistra tra Gualtieri, Raggi e Calenda, Michetti punta sulla pacificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione del centrosinistra si prepara al voto interno di domenica 20 giugno, quando ai gazebo per le primarie la speranza è quella di portare almeno 50 mila votanti ai gazebo. I sette candidati alla carica di sindaco, alle 18 di oggi, si confronteranno in un dibattito sul web, poi un nuovo faccia a faccia ci sarà a partire da lunedì prossimo quando il candidato del Pd, Roberto Gualtieri, favorito nella corsa, dovrà confrontarsi con la coalizione e gli sfidanti: Imma Battaglia, Paolo Ciani, Giovanni Caudo, Cristina Grancio, Stefano Fassina, Tobia Zevi. Carta d'intenti alla mano, la coalizione dovrà affinare il programma per la Capitale e, all'esito della scelta degli elettori del centrosinistra anche per le presidenze dei Municipi, le proposte per i territori. Intanto, con Gualtieri che guarda con fiducia all'esito dei gazebo, i toni tra i candidati che si rivolgono all'elettorato progressista si sono alzati. All'origine di uno scontro acceso il tema della gestione del patrimonio pubblico capitolino: argomento che si rivolge a un preciso bacino di voti, e di votanti, particolamente delusi sia dalle proposte avanzate dall'amministrazione M5s che ha ipotizzato la messa a bando delle strutture, sia e sopratutto dalle politiche messe in campo dall'ex sindaco Ignazio Marino, la cui maggioranza approvò la contestata delibera 140/2015 elaborata sulle richieste della Corte dei conti, la quale suggeriva al Campidoglio di rientrare del debito pubblico ricalcolando il valore delle concessioni e quindi degli affitti. Nel corso della pandemia, negli immobili del patrimonio pubblico capitolino, le associazioni hanno svolto diverse attività di assistenza a supporto delle categorie economicamente svantaggiate, dalla distribuzione di generi di prima necessità al supporto per la presentazione delle domande per i contributi di Stato. Un esercito di volontari che oggi chiede di partecipare alle decisioni sulle politiche per la gestione del patrimonio pubblico e che a ottobre voterà nelle urne per scegliere il prossimo sindaco di Roma. (segue) (Rer)