Roma 2021: si alzano i toni a sinistra tra Gualtieri, Raggi e Calenda, Michetti punta sulla pacificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tirar fuori l'argomento, spinosissimo nella Capitale, e a portarlo al centro della campagna elettorale per Roma 2021, in verità sono state le forze del centrodestra, in occasione del dibattito organizzato dai candidati alle primarie in uno stabile occupato, noto come Spin Time, al rione Esquilino. "Con che coraggio certe forze politiche che si candidano a governare la Capitale possono erigere a simbolo chi non rispetta regole e fa dell'illegalità una bandiera", ha dichiarato la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Leggo che Giorgia Meloni sta contestando la nostra riunione in questo luogo, dice che è uno scandalo che i candidati siano in un luogo occupato. Rispondiamo da qui con le proposte, dicendo: casa, beni comuni, cultura e ambiente", ha replicato Gualtieri nel corso dell'iniziativa. Ma poi, a tener banco, è stato il dibattito tra i tre candidati dell'area progressista. "Se si avallano le azioni di chi occupa abusivamente un immobile, le istituzioni hanno perso in partenza - ha affermato la sindaca M5s Virginia Raggi -. Lo ribadisco: in questo modo si legittima l’illegalità e non possiamo permetterlo. Gualtieri e tutto il centrosinistra hanno elevato a simbolo della propria campagna elettorale un luogo che non rappresenta né la legalità né il diritto". Sulla stessa linea anche il candidato a sindaco per Azione, Carlo Calenda, che ha affermato: "Un partito che aspira a governare Roma tifando per chi occupa abusivamente alcuni pezzi urbani, fa un danno civile di proporzioni inaudite" e "se eletto intendo ripristinare ovunque la legalità". "Un sindaco va dove ci sono i problemi", è stata la replica di Gualtieri che ha annunciato, in caso di elezione, il blocco della delibera 140 (che è vigente ma arenata in una pioggia di ricorsi delle associazioni) e la coprogettazione con le forze sociali che fino a oggi hanno tenuto aperti gli immobili abbandonati destinandoli ad attività culturali, sportive e sociali. Per Calenda "è uno di quei processi che se lo metti in atto finisci nel 2078, non sono d'accordo. La prima cosa da fare è una mappa del patrimonio di Roma", ha detto il candidato di Azione annunciando per la prossima settimana la presentazione del suo programma sul patrimonio. (segue) (Rer)