Roma 2021: si alzano i toni a sinistra tra Gualtieri, Raggi e Calenda, Michetti punta sulla pacificazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le dichiarazioni iniziali il centrodestra si è sfilato dalla discussione, lasciando agli avversari il confronto. Il candidato a sindaco, Enrico Michetti, interpellato sul tema, ha sottolineato con toni di pacificazione: "Bisogna rispettare il principio di legalità, dietro il principio di legalità c’è il rispetto della democrazia: una legge, quando esiste, deve osservata perché promana dal popolo e chi non rispetta la legge non rispetta il popolo" ma "le lotte dure non si fanno, bisogna sempre bilanciare, contemperare, ascoltare. Bisogna vedere quali sono gli interessi in gioco e capire qual è l’azione: nell’esercizio del potere bisogna agire sempre con ragionevolezza, capire le istanze e capire che c’è un’esigenza dei ragazzi di riunirsi, ma lo devono fare all’interno della legalità. Bisogna trovare degli spazi – ha concluso – che siano idonei a ospitare quel tipo di associazione: questo va fatto non creando dei traumi, ma attraverso un ragionamento, con l’ascolto e trovando delle soluzioni che siano nel pieno rispetto della legalità ma anche della socialità”. Discorso chiuso per il centrodestra e il suo candidato sindaco che in questa settimana si è concentrato sull'avvio della sua campagna elettorale nei territori. Michetti ha visitato i Municipi e incontrato gli eletti nei parlamentini, oltre che gli eletti dei partiti romani della coalizione che lo appoggia: da Fd'I alla Lega e FI. Discorso, invece, che resta aperto nel centrosinistra. Calenda, oggi, interpellato nel merito della questione, ha spiegato: "L'occupazione è definita illegale dalla legge, non da me. Le persone in difficoltà" ovvero in emergenza abitativa "vanno spostate e messe in condizione di essere accudite. Sono favorevole all'idea che il Campidoglio affidi gli immobili del patrimonio pubblico, secondo un principio di sussidiarietà. Non ho mai detto sgomberiamo e buttiamoli in strada, ma la legittimazione delle occupazioni non si può sentire. È il più grande sgravio di responsabilità che l'amministrazione pubblica può fare". Se ne riparlerà, certamente, da qui a ottobre, soprattutto nelle periferie dove gli immobili, occupati o concessi, restano importanti presidi della sinistra sociale nei territori. (Rer)