Milano: De Corato, Sala venga in consiglio e i Vertici di A2a in Commissione per spiegare blackout di questi giorni

- "Ho presentato una mozione per chiedere al sindaco Sala di venire in aula per spiegare le continue e immotivate interruzioni di corrente di questi giorni. Inoltre, ho richiesto la convocazione di una commissione urgente alla presenza del Presidente A2a Angelo Patuano e dell'Amministratore delegato Renato Mazzoncini (espressamente voluto dal Sindaco), perché ci illustrino quali misure immediate sono state messe in campo per evitare il ripetersi di quanto successo in questi giorni". Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, in merito ai blackout che stanno interessando da giorni la città. "È necessario affrontare il prima possibile la questione per trovare una soluzione: milanesi e commercianti non possono andare avanti così! La scusa dei condizionatori non regge, il caldo, come ogni anno, era prevedibile e non può essere una scusante per i disagi che i milanesi sono costretti a subire in quest'ultima settimana". (Com)