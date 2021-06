Lavoro: Crippa (M5s) su sindacalista ucciso, inaccettabile, si faccia presto chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte del sindacalista Adil Belakhdim, coordinatore dei Si Cobas, investito questa mattina da un camion davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate, in provincia di Novara, "lascia senza parole. È inaccettabile che si possa morire mentre si manifesta per i diritti dei lavoratori. Sono certo che le Forze dell'ordine faranno subito chiarezza sull'accaduto. Ai familiari di Adil e ai suoi colleghi, la solidarietà mia e del gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle alla Camera". Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. (Com)